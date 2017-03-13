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Puzzle Guardians
TamindirOyunPuzzlePuzzle Guardians - Aksiyon Dolu Bulmaca Oyunu

Puzzle Guardians

1.0.0 (Windows)
Puzzle Guardians İndir Hemen İndir

1.1 GB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians
Puzzle Guardians

Düşmanlarınızı yenmeye çalışıyor ve zorlu bölümleri geçiyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 14 dakika önce

Zevkle oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Puzzle Guardians, savaş oyunlarını aratmayan kurgusu ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Zevkle oynayabileceğiniz oyunda deneyiminizi arttırıyor ve bölümleri geçiyorsunuz.

Özel yetenekleri ve becerileri kullanabileceğiniz bir oyun olan Puzzle Guardians, bilgisayarlarınızda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Eşleştirme oyunlarına benzeyen kurgusu ve savaş oyunlarındaki aksiyonu size sunan oyunda çok eğleniyorsunuz. Oyunda renkli daireleri eşleştirmeye çalışıyor ve karakterinizle düşmanınızı alt ediyorsunuz. Rakibinizi yenmek için stratejik hamleler yapmalı ve dikkatli olmalısınız. Bağımlılık yapıcı etkiye de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Son derece basit kontrollere sahip olan oyundaki tek amacınız daireleri eşleştirerek rakibinize saldırmak.

Sahip olduğu grafikleriyle de etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda birbirinden farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca karakterinizi geliştirebiliyor ve daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Puzzle Guardians oyununu sakın kaçırmayın.

Puzzle Guardians oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
Playpark Company Limited
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