Zevkle oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Puzzle Guardians, savaş oyunlarını aratmayan kurgusu ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Zevkle oynayabileceğiniz oyunda deneyiminizi arttırıyor ve bölümleri geçiyorsunuz.

Özel yetenekleri ve becerileri kullanabileceğiniz bir oyun olan Puzzle Guardians, bilgisayarlarınızda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Eşleştirme oyunlarına benzeyen kurgusu ve savaş oyunlarındaki aksiyonu size sunan oyunda çok eğleniyorsunuz. Oyunda renkli daireleri eşleştirmeye çalışıyor ve karakterinizle düşmanınızı alt ediyorsunuz. Rakibinizi yenmek için stratejik hamleler yapmalı ve dikkatli olmalısınız. Bağımlılık yapıcı etkiye de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Son derece basit kontrollere sahip olan oyundaki tek amacınız daireleri eşleştirerek rakibinize saldırmak.

Sahip olduğu grafikleriyle de etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda birbirinden farklı karakterleri kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca karakterinizi geliştirebiliyor ve daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Puzzle Guardians oyununu sakın kaçırmayın.

Puzzle Guardians oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.