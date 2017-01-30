Putrefaction 2: Void Walker eğer FPS oyunlarından beklentinmiz saf aksiyon ise size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir FPS oyunu.

DOOM, Wolfenstein ve Serious Sam gibi klasik FPS oyunları temel alınarak geliştirilmiş bir oyun olan Putrefaction 2: Void Walker'da hikayemiz serinin ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlancağı üzere ilk oyunda şeytani bir varlıkla savaşmış ve bu varlığı yok etmiştik. Bu olaydan sonra kahramanımız farklı bir gezegene gönderiliyor. Void Walker adlı bir savaşçıya dönüşen kahramanımız artık farklı dünyalar arasında yolculuk edebiliyor. Yeni dünyalar keşfettikçe karşısına yeni düşmanlar da çıkıyor. Putrefaction 2: Void Walker'de bu düşmanları yok ederek yeni ve gizemli bir şeytani varlığın izini bulmaya çalışıyoruz.

Putrefaction 2: Void Walker hızlı bir oynanış yapısına sahip. Tıpkı DOOM ve Serious Sam oyunlarında olduğu gibi düşmanlarınız size dört bir yandan akın akın saldırıyor ve bu düşmanları yok ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunda birçok farklı silah seçeneğine sahibiz, pompalı tüfekler, makinalı tüfekler ve ilk Blood oyunundan hatırlayacağınız dinamit kullanabileceğimiz silah seçenekleri arasında.

Putrefaction 2: Void Walker'da oyuncular kahramanlarını ve silahlarını geliştirebiliyorlar. Oyunda geliştirilmiş bir hayatta kalma modu, farklı kahraman yetenekleri de bulunmakta. Putrefaction 2: Void Walker'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- Çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 3 GB boş depolama alanı

NOT: Oyunu Windows 10'da Windows 7 uyumluluk modunda çalıştırmanız tavsiye edilmekte.

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



