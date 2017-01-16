Pro Basketball Manager 2016 oyunculara geniş kapsamlı ve gerçekçi bir oyun tecrübesi sunan bir basketbol menajerliği oyunu olarak tanımlanabilir.

Oyuncular Pro Basketball Manager 2016 içinde onlarca farklı şampiyonadan birine katılabiliyorlar. Bu şampiyonalara katılırken kendimize bir basketbol takımı seçiyoruz. Oyunculara Amerikan ulusal basketbol liginden bir takım seçebilmenin yanısra kolaj liglerinden takımları tercih edebilme ya da ülke takımlarından birini seçebilme imkanı veriliyor. Takımımızı seçtikten sonra da onu zirveye taşımak için birçok farklı detayla ilgilenmemiz gerekiyor.

Pro Basketball Manager 2016'de oyuncular koç yerine geçerek maçlar esnasında taktikleri belirliyorlar, oyuncu değişikliklerini yaparak maçın gidişatını belirliyorlar. Başarı elde edebilmek için apmamız gereken tek şey bu değil. Oyunda takımımızın transferlerini de yönetiyoruz. Takımımıza yıldız oyuncu kazandırabilmek için finans kısmına da el atmamız gerekiyor. Transferleri gerçekleştirdikten sonra takımımızdaki oyuncuların performanslarını izlememiz, gerektiği takdirde antrenman programları oluştuararak oyuncularımızı formda tutmamız da gerekiyor.

Pro Basketball Manager 2016'da patronlarımız bize hedefler belirlerken sezon sonunda bu hedefleri ne oranda gerçekleştirdiğimiz değerlendiriliyor. Her ligin kendine has kuralları ve gereksinimleri olduğu için seçtiğimiz farklı takımlar bize farklı bir oyun tecrübesi yaşatabiliyor.

Pro Basketball Manager 2016'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci

- 3 GB RAM

- 768 MB video belleğe, DirectX 10 ve Shader Model 4.0 destekli ATI Radeon HD 5670 veya Nvidia GeForce GTX 260 ekran kartı

- DirectX uyumlu ses kartı