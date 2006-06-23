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Prey
TamindirOyunAksiyonPrey - Bilim Kurgu Temalı FPS Oyunu

Prey

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Editör Puanı: 4/5
4

1 Kullanıcı: 5/5

5
Prey
Prey
Prey
Prey
Prey
Prey
Prey
Prey
Prey
Prey

Prey'de uzayın derinliklerinde geçen bir macera bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 47 dakika önce

Prey oyunculara uzayın derinliklerinde geçen gerilim dolu bir bilim kurgu hikayesi sunan bir FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Prey oyunu aslında ilk olarak 2006 yılında karşımıza çıkmıştı. Kendi çapında başarılı olan ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken bu oyunun devam oyununun geliştirilmesi için kollar sıvanmıştı; fakat Prey 2 rafa kaldırılmıştı. Bunun üzerine Bethesda oyunun isim haklarını satın almış ve yeni Prey oyununun geliştirilmesi için Dishonored serisini de geliştiren Arkane Studios ile anlaşmıştı. İşte bu yeni Prey oyunu seneler önce oynadığımız oyunu günümüz teknolojisiyle baştan yaratıyor.

Yeni Prey oyununda Morgan Yu adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Morgan ile oyuna başladığımızda kendimizi Talos I adlı bir  uzay istasyonunda uyanarak buluyoruz. 2032 yılında geçen oyunda insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek özel deneyler yürütülüyor. Bu deneylerde kullanılan bir denek olduğumuz Prey'de deneyin ters gitmesi sonucu önlenemeyen olaylar baş gösteriyor. Talos I istilacı uzaylılar tarafından ele geçiriliyor ve biz bir av konumuna geliyoruz. Temel amacımız ise önceden başımıza ne geldiğini öğrenmek için Talos I'in sırlarını ortaya çıkarmak ve uzay istasyonundaki araçları bularak hayatta kalmak.

Prey hafiften Half Life oyunlarındaki atmosfere benzeyen bir atmosfere sahip. Oyunda karşımıza çıkan uzaylılar etraftaki eşyaların şekillerini alabiliyorlar. Bu nedenle her an beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliyoruz.

Prey'de kahramanımız planlar toplayarak işine yarayacak eşyalar ve silahlar inşa edebiliyor. Ayrıca uzaylılara özgü yetenekler kazanıp kullanabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 4,951
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Arkane Studios
1234

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