Potentia, 6 Türk geliştiricinin birlikte sıfırdan hazırladığı hayatta kalma oyunu türünde bir aksiyon oyunu.

Post apokaliptik bir hikayenin konu alındığı oyunda Victor adlı kahramanımızın hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Yaşanan felaket sonrası medeniyet tamamen çöküyor, yasalar ve kurallar geçersiz kalıyor. Kahramanımız Victor tekrar doğa kanunlarının geçerli olduğu bir dünya içerisinde kendisini buluyor. Bu dünyada sadece güçlünün mü hayatta kalabileceğini ya da aklımızı kullanarak akıllı olanın mı hayatta kalabileceğini belirlemek ise bize düşüyor.

Potentia TPS kamera açısıyla, yani 3. şahıs kamera açısıyla oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu şeklinde tasarlanmış. Oyunda düşmanlarınız karşısında nasıl bir taktik izleyebileceğinizi siz belirliyorsunuz. Dilerseniz gizlice ilerleyerek kendinizi belli etmeden düşmanlarınızı temizleyebilir, dilerseniz silahlarınızı konuşturarak aksiyona dalabilirsiniz. Temel amacınız hayatta kalmak olduğu için bu hedefinize nasıl ulaştığınız önem taşımıyor.

Tek kişilik bir oyun tecrübesi sunacak Potentia'nın grafiklerinin tatmin edici kalitede olduğu söylenebilir. Aşağıda yer alan videoda Potentia'nın oynanış görüntülerine de yer veriliyor: