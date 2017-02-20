Polterheist ilginç hikayesiyle dikkat çeken bir korku oyunu.

Aslında bir soygun oyunu olarak düşünülebilecek bir oyun olan Polterheist'de bir hırsızın yerine geçiyoruz. Bu hırsız, ev sahipleri evde yokken geceleri evlere giriyor ve çaldığı eşyaları satarak para kazanıyor. Hedefinde ise şehirden uzakta olan, görgü tanıklarının ortaya çıkma ihtimalinin olmadığı yerlerde bulunan evler yer alıyor. Hırsızımızın son hedefinde ise yine bu profile uygun bir ev bulunmakta. Kansas'ta yer alan bu evin sahipleri, evlerine yeni taşınmışlardır. Hırsız kahramanımız ise daha önceden bu evi detaylı bir şekilde incelemiş ve içinde değerli eşyaların bulunduğunu öğrenmiştir. Fakat bilmediği şey, bu eve girmesiyle hayatının deişeceğidir.

Hırsız kahramanımız ev sahipleri evde yokken bu eve giriyor; evdeki eşyaların yerini bulmaya ve bu eşyaları aracına taşıyarak kaçırmaya çalışıyor. Fakat eve girdiğinde paranormal olaylar karşısına çıkıyor. Biz de hırsıza bu paranormal aktiviteyle başa çıkması için yardımcı oluyoruz.

Polterheist'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.4 GHz çift çekirdekli işlemci

- 1 GB RAM

- GeForce GTX 550 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı