Please eğer Outlast benzeri FPS kamera açısıyla oynanan korku oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir korku oyunu.

Please'de kendisini daha önceden görmediği bir yerde uyanarak bulan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız buraya nasıl geldiğini, etrafın neden ıssız olduğunu sorgularken etrafı keşfetmeye ve başına ne geldiğini anlamasını sağlayacak ipuçlarını bulmaya çalışıyor. Fakat tek keşfettiği şeyler ipuçları olmuyor; gölgeler hareket ediyor ve ona fısıldıyor. Gölge canavarlar, kahramanımız sadece onlara direkt olarak bakmadığında ortaya çıkıyorlar. Bize düşen görev ise bu canavarların söylediklerini dinlememek ve onlara bakmamak. Ancak bu şekilde hayatta kalabilir ve hikayenin devamını görebiliriz.

Please kısa bir hikaye sunuyor. Oyunu birinci şahıs bakış açısıyla oynarken bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Oyun bu anlamda bir point & click türündeki macera oyununa benziyor. Please kısa bir hikaye sunsa da oyunu bitirdikten sonra tekrar oynayabilmeniz ve farklı şeylerle karşılaşmanız mümkün.

Please'in sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 8 işletim sistemi

- DirectX 12

- 8 GB boş depolama alanı