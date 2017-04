Planescape: Torment: Enhanced Edition ilk olarak 1999 yılında çıkış yapan ve çıktığı dönemde büyük beğeni kazanarak bir RPG klasiği haline gelen Planescape: Torment adlı oyunun yenilenmiş sürümü.

Daha önceden Baldur's Gate ve Icewind Dale oyunlarını da yenilemiş olan Beamdog tarafından elden geçirilen Planescape: Torment'te etkileyici bir hikaye rol yapma oyunu sevenleri bekliyor. Oyunda Nameless One adındaki bir kahramanı kontrol ediyoruz. Nameless One, birden fazla hayat yaşamış ve her yeni hayatında önceki hayatlarını unutmuş bir kahraman. Nameless One, son hayatında kendini bir morgda uyanarak buluyor. Fakat bu sefer geçmişte yaaşadığı hayatların hatıraları onu yalnız bırakmıyor. Kahramanımız uyandığında Morte adlı uçan bir kurukafa ona yaklaşıyor ve yardım teklif ediyor. Gizemlerin saklayıcısı olarak tanımlanan Morte, bize kılavuzluk ederken sıradışı olaylarla karşılaşıyoruz.

Planescape: Torment: Enhanced Edition'daki maceramız Sigil adlı metropolde başlıyor. Fakat bütün maceramız Sigil ile sınırlı kalmıyor; çünkü Dungeons & Dragons evreninde geçen oyunda farklı boyutlar bulunuyor ve büyülü kapıları kullanarak bu boyutlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu da birçok farklı mekan, canlı ve yapıyla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Hatta maceramız bizi cehennemin içine kadar götürmekte.

Planescape: Torment'in yenilenme sürecinde orijinal oyunun başındaki isim olan Chris Avellone'nin de desteği alınmış. Oyunun yenilenen sürümünde 4K çözünürlük ve geniş ekran desteği ile iyileştirilmiş sesler ve müzikler yer almakta. Ayrıca oynanışı kolaylaştıracak bir takım geliştirmeler de yapılmış.

Planescape: Torment: Enhanced Edition'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- OpenGL 2.0 uyumlu ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı