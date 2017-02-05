Phoning Home oldukça ilginç bir hikayeye sahip olan açık dünya tabanlı bir macera oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip olan Phoning Home'da ION ve ANI adlı iki robotun hikayesi konu alınıyor. Oyunun başlangıcında ION'un gözünden hikayeye tanık oluyoruz. ION özel bir görevle uzaya gönderiliyor. Kahramanımızın görevi uzak ve daha önceden ayak basılmamış gezegenleri keşfetmesini gerektiriyor; fakat yolculuğu sırasında uzay gemisi arızalanarak farklı bir gezegene zorunlu iniş yapıyor. Uzay gemisi kullanılamaz hale geldiği için de iniş yaptığı gezegende hayatta kalması ve ana gezegen ile bağlantı kurması gerekiyor. ION, bu mücadelesi sırasında garip bir robot olan ANI ile tanışıyor ve bu gezegenden ANI'nin yardımıyla kurtulabileceğiniz anlıyor. Biz de ikiliye yardımcı olarak amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Phoning Home klasik macera oyunlarına göre daha geniş özgürlükler sunan bir oyun. Normalde macera oyunlarında çizgisel yapılar olur ve gideceğiniz yerlerin dışına çıkamazsınız. Phoning Home'daki açık dünya yapısı ise fark yaratıyor ve oyunculara diledikleri yere gitme imkanı veriyor. Oyunda yeşil ormanlardan kurak çöllere ve karlı dağlara kadar uzanan geniş bir alanda yolculuk edebiliyoruz. Ayrıca farklı hava şartlarına da yer veriliyor.

Phoning Home oldukça güzel görünen grafiklere sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.5 GHz AMD veya Intel i3 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe ve Shader Model 3 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 10 GB boş depolama alanı