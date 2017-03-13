Phantom Halls eğer Resident Evil oyunlarını seviyorsanız ve benzer bir oyun tecrübesi yaşamak istiyorsanız hoşunuza gidebilecek survival horror türünde bir perili köşk oyunu.

Bilindiği üzere ünlü korku oyunu serisi Resident Evil'da terk edilmiş gibi görünen büyük malikanelere giriyor ve bu malikanelerde yaşayann ölülerle karşılaşarak hayatta kalmaya çalışıyorduk. Fakat sınırlı olan kaynaklar ve cephane nedeniyle attığımız her adımı hesaplamamız da gerekiyordu. Phantom Halls'da da bu yapı söz konusu; fakat değişen şey oyunun oynanış yapısı. Phantom Halls'da 2 boyutlu bir oyun yapısı bizi bekliyor. Oyunda ekranda yatay olarak ilerliyor ve düşmanlarımızla savaşıyoruz.

Phantom Halls'da yolları ıssız bir malikaneye düşen arkadaşların hikayesi konu alınıyor. Kahramanlarımız birbirlerini kaybettikten sonra onlara tekrar birbirlerini bulabilmeleri için yardımcı oluyoruz. Karanlıkta yolumuzu bulabilmek için el fenerimizi kullanmaktayız.

Phantom Halls'da oyuncular aynı andan birden fazla kahramanı kontrol edebiliyorlar. Kahramanların sahip oldukları yetenekler ise oyunun belli noktalarını aşabilmeniz için gerekli oluyor. Bu nedenle Phantom Halls'ın gerçek zamanlı bir Worms oyunu gibi oynandığını söyleyebiliriz.

Phantom Halls'ın sistem gereksinimleri oldukça makul seviyede:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 2 GB RAM

- Shader Model 3.0 ve 512 MB video belleğe sahip harici ekran kartı

- DirectX 9.0c