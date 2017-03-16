PC Building Simulator eğer bilgisayar toplama hakkında fikir edinmek isterseniz size hem eğlence hem de bilgi sunabilecek bir bilgisayar toplama oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan PC Toplama Simülatörü olan PC Building Simulator'da bir bilgisayarı sıfırdan inşa ediyoruz. Bu iş için bilgisayarı oluşturan parçaları envanterden seçerek kasanın üzerine montajını yapıyoruz. Parçaları sırasıyla seçmemiz gerekiyor. ancak doğru sırayla parçaları seçip monte ettiğimizde bilgisayarımızı tamamlayabiliyoruz.

PC Building Simulator'da I tuşunu kullanarak envanterinizi açıyorsunuz. Burada kullanabileceğiniz parçalar listeleniyor. Envanterden parçayı seçtikten sonra fare ile parçayı monte edeceğiniz alanı kasa üzerinde hedefliyor, sol tuşa tıklayarak parçayı yerleştiriyorsunuz. Oyunda yardım almak için T tuşunu kullanıyorsunuz. Burada size ipuçları veriliyor.

PC Building Simulator şu an için alpha aşamasında olduğu için oyunda sadece Tutorial moduna, yani eğitim moduna yer veriliyor. İlerleyen dönemde oyuna kariyer modu da eklenmesi planlanıyor.