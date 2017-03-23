Pathologic bir rol yapma oyunu gibi derin bir oyun sistemine sahip olan, ürpertici atmosferiyle dikkat çeken bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Açık dünya yapısına sahip olan Pathologic'de küçük bir kasabaya konuk oluyoruz. Bu kasaba sakinleri hızla yayılan bir salgınla yüzleşiyor ve insanlar korkunç şekilde can veriyor. Bu olay üzerine salgını araştırmaya ve sonlandırmaya çalışan şifacıların yerine geçiyoruz. 3 farklı kahramanı seçebildiğimiz oyunda her kahraman kendine özel bir alt hikayeye sahip. Ayrıca kahramanlar iyi ya da kötü olarak çerçevelenmiyorlar, yapacağımız seçimler hangi tarafta yer alacağımızı belirliyor.

Pathologic'de bir rol yapma oyunu gibi oyunun nasıl ilerleyeceğini yapacağımız seçimlerle biz belirliyoruz. Bir yandandan salgını durdurmak için salgının gerçek nedenini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Fakat toplumsal değerlerini kaybetmekte olan kasaba halkının acımasız gerçekleri ile karşılaşıyoruz. Bir yandan da hayatta kalmak için açlık, susuzluk ve yorgunluk ile mücadele ediyor, zamana karşı yarışıyoruz. Hayatta kalmamızı sağlayacak kaynakları nasıl bulacağımız ise bize bırakılıyor. Dilenebilir, insanları gasp edebilir, şiddet kullanabilir, pazarlık edebilir veya terk edilmiş yerleri yağmalayabiliriz. Bütün bunları yaparken aklımızdan çıkarmamamız gereken şey ise sınırlı zamana sahip olduğumuz; çünkü oyunda toplamda 12 günlük bir zaman içinde salgını çözmemiz gerekiyor.

Pathologic'in açık dünyasında oyunculara sınır koyulmuyor. Hangi eve gireceğinizi, hangi kapıyı çalacağınızı siz belirliyorsunuz. Yapacağınız bu seçimler de farklı sonuçlar doğuruyor.

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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