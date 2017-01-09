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PAKO - Car Chase Simulator
TamindirOyunYarışPAKO - Car Chase Simulator - Polis Kovalamacası Simülatörü

PAKO - Car Chase Simulator

(Windows)
PAKO - Car Chase Simulator İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator
PAKO - Car Chase Simulator

PAKO - Car Chase Simulator'da etrafa çarpmadan polisten kaçmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

PAKO - Car Chase Simulator sürüş yeteneklerinizi zorlu bir teste sokan ve heyecan dolu bir oyun tecrübesi yaşatan bir polis kovalamaca oyunu.

Daha önceden mobil sürümleri yayınlanmış olan bu ilginç yarış oyunu bize bir kanun kaçağının yerine geçebilme ve polislerden ölümüne kaçabilme imkanı veriyor. Bu araçlı kovalamaca oyununda aracımız sürekli ilerliyor ve hiç yavaşlamıyor, bizim yapacağımız tek şey ise aracımızı sağa ve sola yönlendirerek etraf çarpmamasını sağlamak. Polis bizi durdurursa veya herhangi bir yere çarparsak oyun sonlanıyor. Bu nedenle reflekslerimizi konuşturmamız gerekiyor.

PAKO - Car Chase Simulator PC sürümü geliştirilmiş grafiklerle birlikte gelmekte. Oyunun PC sürümünü aynı bilgisayar üzerinde arkadaşlarınızla oynayabilmeniz mümkün. Bu çok oyunculu modda ekran bölünüyor ve 4 oyuncuya kadar oyunu birlikte oynayabiliyorsunuz. PAKO - Car Chase Simulator'ın PC sürümünü gamepad gibi kontrol cihazları ile uyumlu çalışmakta. Ayrıca oyun kontrolleri PC için özel olarak yapılandırılmış. PAKO - Car Chase Simulator'ın PC sürümündeki sürprizler bunlarla da sınırlı değil. Oyuna power-uplar ve çeşitli silahlar eklenmiş. Oyunun çok oyunculu modunda dilediğiniz takdirde polisleri ve power-upları açıp kapatabilirsiniz.

PAKO - Car Chase Simulator düşük sistem gereksinimlerine sahip bir oyun, oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde: 

- Windows 8.1 işletim sistemi

- 2.53 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600 GT ekran kartı

- 150 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Win10/Win8.1
Üretici:
Tree Man Games
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