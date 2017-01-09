Pain Train eğer size durmak bilmeyen aksiyon sunan bir FPS oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir zombi oyunu.

Kuşbakışı kamera açısıyla oynanan top down shooter oyunlarındaki yapıyı birinci şahıs kamera açısıyla bize sunan Pain Train'de bir zombi istilası hikayesi konu alınıyor. Bu zombi istilası ise bir hayli ilginç bir kaynağa sahip. Cyborg şeklindeki yaşam formları dünyayı yok etmek için zombileri kullanıyorlar. Bu nedenle şehirlere biyolojik silahlar şeklindeki virüsler yayılıyor ve bu virüs nedeniyle insanlar zombilere dönüşüyor. Biz de bu kıyametin ortasında kendisini bir metro durağında kapalı kalmış halde bulan bir kahramanın yerine geçiyoruz.

Pain Train'deki temel amacımız zombiler bize dört bir yandan saldırırken hayatta kalmak. Fakat bu iş hiç de kolay değil; çünkü oyunda ilerledikçe daha hızlı ve güçlü zombilerle karşılaşıyoruz. Neyse ki zombileri yok ettikçe ve yan görevleri tamamladıkça daha güçlü silahların kilidini açabiliyoruz. Bölüm sonu canavarları niteliğindeki cyborglar ise bize zorlu anlar yaşatıyor.

Pain Train eğer sadece aksiyona odaklanabileceğiniz bir oyun oynamak isterseniz size hitap edecek bir yapım. Oyunda sağlığınız azaldığında kendinizi iyileştirmek için zombi vurmanız yeterli. Bu sayede etrafta sağlık paketi arama gibi dertlerden kurtuluyorsunuz.

Pain Train çok yüksek olmayan sistem gereksinimlerine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz i5 işlemci

- 2 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı