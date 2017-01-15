Outbreak eğer zor ve heyecan dolu bir oyun oynamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

Top down shooter - kuşbakışı aksiyon oyunu türünde bir oyun olan Outbreak'de oyunculara kabuslara konu olma potansiyeline sahip bir mekanı keşfetme imkanı veriliyor. Oyunda temel olarak bir zombi kıyameti konu alınıyor. Biz bu kıyamet sırasında bir hastanede kapalı kalmış bir kahramanın yerine geçiyoruz ve hastaneden kurtulmak için mücadele ediyoruz. Fakat hastanenin her köşesi zombiler tarafından istila edildiği için işimiz bir hayli zor.

Outbreak'de oyunculara sadece tek can veriliyor. Bu nedenle attığımız her adımı 2 kere düşünmemiz gerekiyor. Oyunda bize sınırlı çanta kapasitesi verilmekte. Bu nedenle yanımızda taşıyacağımız silahları, ilaçları ve ekipmanları iyi seçmeliyiz. Çok silah taşımanız az ilaç taşımanız anlamına geliyor. Yaralandığınızda kendinizi iyileştirmek için yanınızda yeterli miktarda ilaç bulundurmazsanız oyunu kısa sürede sonlandırabilirsiniz.

Outbreak'i 4 oyuncu ortak olarak oynayabiliyorlar. Oyun sesli sohbet desteği de sunuyor. Bunun yanısıra oyunun btünü modlarını tek başınıza çevrimdışı olarak da oynayabilirsiniz. Farklı silah seçenekleri, zorlu bulmacalar oyunda bizleri beklemekte. Outbreak'in düşük sistem gereksinimlerine sahip olduğu söylenebilir. Outbreak minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi veya daha üst versiyon bir 64 bit Windows işletim sistemi

- Intel Core i3 işlemci

- 2 GB RAM

- Intel HD 4400 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 700 MB boş depolama alanı

- Dahili ses kartı

- İnternet bağlantısı