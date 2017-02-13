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Orbiz
TamindirOyunAksiyonOrbiz - Kuşbakışı Savaş Oyunu

Orbiz

Demo
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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Orbiz
Orbiz
Orbiz
Orbiz
Orbiz
Orbiz
Orbiz

Orbiz'de dört bir yandan bize saldıran düşmanlarımızla savaşıyoruz ve etrafı mermi gölüne çeviriyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 53 dakika önce

Orbiz bize eskiden oynadığımız PlayStation 1 oyunlarını hatırlatan bir görünüme sahip top down shooter türünde bir zonbi oyunu olarak tanımlanabilir.

Orbiz'de temel olarak zombiler tarafından istila edilmiş farklı dünyaları gezerek bu dünyaları temizlemeye çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Zombiler bize dalgalar halinde saldırırken hayatta kalmamız ve diğer dünyaya geçmemizi ve boyut değiştirmemizi sağlayacak kapıları açmamız gerekiyor. Her kapıyı açabilmek için dünya üzerindeki bütün parlak yeşil zombi çıkış noktalarını yok etmemiz gerekiyor. Yani dünyayı keşfetmemiz ve yeşil noktaların yerini bulmamız önem taşıyor.

Orbiz'de dünyalar küre şeklinde tasarlanmış. Yani hareket ettikçe dünyanın etrafında dönüyorsunuz. Bu da oyuna ilginç bir oynanış yapısı kazandırıyor. Oyunda bizi sayısız zombinin yanısıra bölüm sonu canavarları da bizi bekliyor.

Orbiz'de savaştığımız dünyalar rastgele bir düzenle oluşturuluyor. Yani karşınıza ne çıkacağını önden kestirmeniz mümkün değil. Bu sayede oyun size her oynanışta farklı bir oyun tecrübesi yaşatabilmekte. Orbiz'in düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyunu eski bilgisayarlarınızda rahatça çalıştırabilirsiniz. Orbiz'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ATI HD 5650 ekran kartı

- 500 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme


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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
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