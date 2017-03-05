One Sole Purpose güzel grafikleri bilim kurgu tabanlı sürükleyici bir hikayeyle birleştiren bir FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Gelecekte geçen bir hikayeye sahip olan One Sole Purpose'da insanoğlunun 3000'li yıllarda uzayda sınırsız enerji sunan bir kaynağı keşfettiğine tanık oluyoruz. Bu kaynak işlenerek insaların kullanıldığı teknolojiler geliştiriliyor ve bir dönem imkansız olan işler kolayca yapılabiliyor. One Sole Purpose'daki olaylar ise 4900 yılında başlıyor. Bu tarihte Sameer adlı bir mühendis daha önceden keşfedilen enerji kaynağını kullanarak özel silahlar ve zırhlar tasarlıyor. Fakat Sameer hükümet tarafından ortadan kaldırılmak isteniyor. Biz ise Sameer'in kardeşi Michael'in yerine geçiyoruz ve 6 yıldır kayıp olan kardeşimizi bulmaya çalışıyoruz.

One Sole Purpose'da korku elementleri de bulunuyor. Oyunu klasik FPS oyunlarından ayıran şey ise kullandığımız teknolojiler. Oyunda kahramanımız zamanı yavaşlatarak düşmanları karşısında avantaj kazanabiliyor. Bunun yanısıra fizik kurallarını da değiştirebiliyor, ışınlanabiliyoruz.

One Sole Purpose'da farklı gezegenleri ziyaret edebiliyoruz. Oyunun hikayesi oldukça geniş bir dünyada geçiyor. Oyunda araçları kullanıp yolculuk edebilmemiz ve savaşabilmemiz de mümkün. One Sole Purpose'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Quad Q6600 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 2 GB RAM

- GTX 750 Ti ekran kartı

- DirectX 9.0

- 60 GB boş depolama alanı