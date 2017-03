On The Road eğer kamyon simülasyonu oyunlarını seviyorsanız göz atmanızı tavsiye edebileceğimiz bir kamyon oyunu.

Gerçekçilik temel alınarak geliştirilmiş bir kamyon simülatörü olan On The Road'da oyuncular Avrupa'da yer alan şehirler arasında nakliye işleti yapıp para kazanmaya çalışıyorlar. On The Road içinde toplamda 1500 km uzunluğundaki karayolu ve 300 km uzunluğundaki kırsal alan yolları bulunuyor. Bu yollar 1:10 ölçekle oyuna aktarılmış. Yani oyundaki haritanın bir hayli geniş olduğu söylenebilir. Oyun haritası üzerinde Kuzey Almanya'da yer alan 7 farklı şehiri ziyaret edebiliyoruz. Bu şehirlerin kendilerine has görünümleri, yol tasarımları ve yol işaretleri oyuna aktarılmış. Oyunun erken erişim süreci boyunca oyuna 11 şehir daha eklenmesi planlanıyor.

On The Road'da bitki örtüsü ve coğrafi şartlar gerçek uydu verilerinden yararlanılarak oluşturulmakta. Oyunda farklı hava şartları ve gece/gündüz döngüsü içinde kamyon kullanabilmekteyiz.

On The Road'da yer alan kamyonlar MAN markası tarafından üretilen gerçek kamyon modelleri. Sürüş mekanikleri, araç dinamikleri de MAN ile yapılan işbirliğine bağlı olarak gerçekçi yapıda. Oyunda kamyonlarımıza farklı damperler ekleyebiliyor ve nakliye işlerini tamamlayarak para kazanıyoruz. Bu parayla farklı kamyonları filomuza dahil edebilmekteyiz.

On The Road'da bir nakliye şirketi kuruyor, finansal olarak bu şirketi yönetiyor ve yük taşıyarak şirketinizi geliştiriyorsunuz. On The Road'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 3.3 GHz işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı