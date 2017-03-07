Off-Road Paradise: Trial 4x4 eüer kaliteli bir simülasyon oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir 4x4 simülatörü.

Off-Road Paradise: Trial 4x4, bize özel dört çeker araçları kullanarak sürücülük yeteneklerimizi konuşturma imkanı veriyor. Oyunda bir hayli zorlu arazi koşullarında araç kullanmaya çalışmaktayız. Oyunda sıkıcı bölümler yerine kısa; fakat tamamlamak için zekanızı kullanmanızı gerektiren bölümlerle karşılaşıyoruz. Denizin üstündeki kayalar, yıkılmak üzere olan köprüler ve araç hurdaları üzerinden yol alırken dört çeker aracımızın süspansiyonunun nasıl tepki verdiğini hissedebiliyoruz.

Off-Road Paradise: Trial 4x4'de kamera açılarına büyük özen gösterilmiş. Siz bölümleri geçmeye çalışırken akıllı kamera sistemi en doğru kamera açısıyla sizin hareketlerinizi yakalıyor. Bu sayede aracınızı kontrol etmek de kolaylaşıyor.

Off-Road Paradise: Trial 4x4'ün en güçlü yönü detaylı fizik hesaplamaları. Oyunda yol alırken aracınız arazi şartlarına gerçekçi tepkiler veriyor. Bunun yanısra oyun sanal gerçeklik desteğiyle geliyor ve HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor.

Off-Road Paradise: Trial 4x4'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 4590 veya AMD FX 8350 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı

- Windows uyumlu ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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