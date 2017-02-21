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Northgard
TamindirOyunStratejiNorthgard - Viking Temalı Strateji Oyunu

Northgard

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Editör Puanı: 4/5
4
Northgard
Northgard
Northgard
Northgard
Northgard
Northgard
Northgard
Northgard

Norveç mitolojisini ve vikingleri konu alan bir strateji oyunu oynamaya ne dersiniz?

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Northgard eğer fantastik hikayeye sahip strateji oyunları ilginizi çekiyorsa oynamaktan keyif alabileceğiniz bir viking oyunu.

Kuzey mitolojisinden esinlenen bir hikayeye sahip bir streteji oyunu olan Northgard'da yeni topraklar ve ganimetler arayan vikinglerin maceralarına tanık oluyoruz. Vikingler bitmek bilmeyen seferlerinden sonra yeni bir toprak parçası keşfediyorlar. Northgard adlı bu toprak parçası büyük zenginliklere ev sahipliği yaptığı gibi büyük tehlikelere ve gizemlere de sahip. Bu nedenle vikinglerin burada yerleşebilmesi için mücadele edebilmesi, Northgard'a karşı savaşması gerekiyor. Biz de onlara yardımcı olarak aksiyona dahil oluyoruz.

Northgard içinde karşımıza farklı düşmanlar çıkıyor. Kurtlar gibi doğanın muhafızlarının yanısıra yaşayan ölüler ile karşılaşıyoruz. Ayrıca oyunda devler de yer alıyor. Bu devlerle iyi ilişkiler kurmak ya da devleri yok ederek hazinelerini ele geçirmek size kalmış.

Northgard'da temel amacımız etrafı keşfetmek, klanımıza şöhret kazandırmak ve tanrıların takdirini kazanmak. Bu iş için kendi köyümüzü inşa ediyor, kaynaklar topluyor, askerlerimizi yetiştirerek tehlikelerle mücadele ediyoruz. Oyunda bölümleri kazanabilmek için toprak fethetmenin yanısıra ticaret yapabiliyor, şöhret kazanabiliyor, hikayeyi çözebiliyor ya da ticaret yapabiliyoruz.

Northgard'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Core 2 Duo veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 1 GB RAM

- Nvidia GeForce 450 GTS veya AMD Radeon HD 5750 ekran kartı

- DirectX 10

- 400 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
Shiro Games
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