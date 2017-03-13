No70: Eye of Basir, bilgisayar platformu için geliştirilmiş bir korku oyunudur.

Yerli oyun stüdyosu Oldmoustache Gameswork tarafından geliştirilen No70, uzun süredir Türkiye'nin oyun gündeminde yer alıyor. Güzel bir videoyla çıkış yaptıktan sonra geliştirilmeye devam edilen ve birçok yenilikle neredeyse bambaşka bir oyuna dönüşen No70, son zamanlarda gördüğümüz en iyi Türk yapımı oyunlardan bir tanesi olmaya da aday. Hem günümüzün oyun trendlerini takip etmesi he mde buna bizden bir şeyler katmasıyla ön plana çıkan No70: Eye of Basir, 15 Nisan 2017'de çıkıyor.

Oyunun hikayesi yapımcıları tarafından şöyle anlatılmış: "Çocukluklarını babaannesiyle birlikte 70 numaralı bir evde geçiren Aras ve Erhan, bu evin içerisinde yaşadıkları süre boyunca anlam veremedikleri bir takım paranormal olaylara maruz kalmışlardır. Babannelerinin ölümünden sonra evden ayrılan iki kardeş farklı hayatlar yaşamaya başlar. Aradan geçen 20 yılın ardından Erhan başarılı bir arkeolog, Aras ise bir kreatif direktör olmuştur. Erhan, bir sabah uyandığında evinde bir şeylerin değiştiğini fark eder. Araştırma yapıp neler olduğunu anlamaya çalışırken, bilinmeyen bir sebeple aniden ortadan kaybolur. Uzun süre kardeşinden haber alamayan Aras, Erhan'ı bulmak için onun izinden gitmeye karar verir. Fakat neler yaşayacağı hakkında hiç bir fikri yoktur."

Yakından takip edilesi oyunlardan bir tanesi olarak gösterebileceğimiz No70: Eye of Basir'in oynanışına dair bilgi edinmek için ise hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler!