NieR: Automata eğer oyunlarda sizin için en önemli öğe kaliteli ve derin bir hikayeyse size aradığınız eğlenceyi sunabilecek açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu.

Bilim kurgu temasına sahip bir hikaye içeren NieR: Automata'da alternatif bir geleceğe yolculuk ediyoruz. Bu gelecekte insanoğlunun dünyadan sürüldüğüne tanık olmaktayız. Farklı bir dünyadan gelen mekanik varlıklar dünyamız üzerinde kontrol sağlayarak insanları dünyadan kaçmaya zorluyor. İnsanoğlu ise dünyayı geri alabilmek için android savaşçılar üretiyor ve dünyaya gönderiyor. İşte biz de bu android savaşçılardan olan 2B, 9S ve A2'nin macerasına dahil olmaktayız. Dünyanın kaderini belirlemek ve dünyayı istila eden makineleri yok etmek için bütün savaş yeteneklerimizi konuşturuyor ve bolca aksiyon içeren savaşlarda yer alıyoruz.

NieR: Automata, hack & slash dinamiklerine sahip bir savaş sistemi içeriyor. Yani oyun tıpkı Diablo gibi izometrik kamera açısıyla oynanan oyunlar gibi oynanıyor. Aradaki fark ise NieR: Automata'nın kaliteli 3 boyutlu grafikler kullanması. NieR: Automata'daana görevin haricinde yan görevleri alarak hangi görevi yapacağımıza biz karar verebiliyoruz. Açık dünya yapısına sahip olan oyunda standart düşmanların yanısıra dev bölüm sonu canavarları da yer alıyor. Bu düşmanlarla savaşırken dilersek kılıçlarımızla yakın mesafeden savaşabiliyor, dilersek silahlarımızı kullanarak uzak mesafeden savaşabiliyoruz.

NieR: Automata'da açık dünya üzerinde yol alırken bölgeler arası yükleme ekranlarıyla karşılaşmamanız güzel bir özellik. RPG elementleriyle zenginleştirilen NieR: Automata'nın en güçlü yönü ise derin karakter profilleri ve dramatik hikayesi.

Grafik kalitesi bir hayli yüksek olan NieR: Automata'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi (Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- Intel Core i3 2100 veya AMD A8 6500 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 270X ekran kartı

- DirectX 11

- 50 GB boş depolama alanı