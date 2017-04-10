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Need For Drink
TamindirOyunÇeşitliNeed For Drink - Online Macera Oyunu

Need For Drink

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Editör Puanı: 4/5
4
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink
Need For Drink

Need For Drink'de ayyaş bir kocanın ve kavgacı karısının mücadelesinde tarafımızı seçiyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Need For Drink mizahi bir hikayeye sahip olan ve kahkalar atmanızı sağlayan ilginç bir online macera oyunu.

Need For Drink aslında bir oyun türü kalıbına sığdırmak oldukça zor. Bir FPS oyunu gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynadığımız Need For Drink'de ayyaş bir kocanın ve onun dırdırcı karısının arasındaki ilişki konu alınıyor. Çiftimiz yıllar önce bir arkadaş bulma sitesi aracılığıyla tanışıyorlar. 5 dadkika içinde bir profil oluşturduktan sonra arkadaşlık sitesi kahramanlarımızı saniyeler içinde eşleştiriyor ve kriterlerinin yüzde yüz uyumlu olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine çiftimiz bir akşam yemeğe çıkıyor, düşünmeden hızlıca evlenme kararı alıyor. Yıllar geçtikten sonra ise çiftimizin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Need For Drink'de oyuncular 2 kahramandan biri yerine geçmekteler. Dilerseniz ayyaş koca olabilir, evde içki şişelerini, çerezleri, atıştırmalıkları bularak içmeye, şişeleri kırarak olay çıkarmaya çalışabilir, dilerseniz kavgacı karı olarak hayatı kocanıza cehennem etmeye çalışabilirsiniz. Bu işleri yaparken komik diyaloglar da sizi bekliyor.

Need For Drink'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Quad/Intel i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 460 GTX veya AMD Radeon HD 5750 ekran kartı

- DirectX 11

- 3 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Room710Games
123

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