Need For Drink mizahi bir hikayeye sahip olan ve kahkalar atmanızı sağlayan ilginç bir online macera oyunu.

Need For Drink aslında bir oyun türü kalıbına sığdırmak oldukça zor. Bir FPS oyunu gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynadığımız Need For Drink'de ayyaş bir kocanın ve onun dırdırcı karısının arasındaki ilişki konu alınıyor. Çiftimiz yıllar önce bir arkadaş bulma sitesi aracılığıyla tanışıyorlar. 5 dadkika içinde bir profil oluşturduktan sonra arkadaşlık sitesi kahramanlarımızı saniyeler içinde eşleştiriyor ve kriterlerinin yüzde yüz uyumlu olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine çiftimiz bir akşam yemeğe çıkıyor, düşünmeden hızlıca evlenme kararı alıyor. Yıllar geçtikten sonra ise çiftimizin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Need For Drink'de oyuncular 2 kahramandan biri yerine geçmekteler. Dilerseniz ayyaş koca olabilir, evde içki şişelerini, çerezleri, atıştırmalıkları bularak içmeye, şişeleri kırarak olay çıkarmaya çalışabilir, dilerseniz kavgacı karı olarak hayatı kocanıza cehennem etmeye çalışabilirsiniz. Bu işleri yaparken komik diyaloglar da sizi bekliyor.

Need For Drink'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Quad/Intel i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 460 GTX veya AMD Radeon HD 5750 ekran kartı

- DirectX 11

- 3 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı