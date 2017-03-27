Narcosis eğer farklı bir korku oyunu tecrübesi yaşamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Kokru oyunlarında genellikle terk edilmiş hastaneler, okullar ve köşkler gibi mekanları ziyaret ederiz. Her korku oyununda aynı yapıları görmek ise bir süre sonra sıkıcı olmaya başlıyor. İşte Narcosis bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilecek bir korku oyunu. Narcosis, Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde, yani deniz altında geçen bir hikayeye sahip. Buna bağlı olarak, Narcosis oyun mekaniklerinde de ilgi çekici yenilikler getiriyor.

Narcosis'de bie endüstriyel felaket sonrası yaşanan olaylar konu alınıyor. Oyunda okyanusun dibinde mahsur kalan bir dalgıçın yerine geçiyoruz. Hayatta kalma mücadelemize başladığımızda elimizde sadece fenerimiz, bıçağımız ve işaret fişeklerimiz bulunuyor. Tekrar yüzeye çıkabilmek için ise sınırlı oksijenimiz bitmeden yol almamız gerekiyor; bu da zamana karşı yarışacağımız anlamına gelmekte.

Narcosis'de okyanusun karanlık yüzeyini keşfederken fenerimizin ışığıyla yol alıyoruz; fakat karşımıza kan dondurucu sahneler ve yaratıkları çıkabiliyor. Bu gibi stresli durumlarda da oksijen tüketimimiz artıyor. 50 kiloluk ağır dalgıç kıyafetleri içinde hareket etmek de biraz güç olmakta. Oyun bizi fantastik düşmanlar yerine ilkel içgüdülerimiz aracılığıyla korkutmakta, bu da Narcosis'e gerçeklik kazandırıyor.

Sanal gerçeklik desteğine de sahip olan Narcosis'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- Intel i5 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GTX 560 ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı

- Ses kartı

Narcosis'in sanal gerçeklik için minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- 2. nesil Intel i5/i7 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı

- Ses kartı