MyWorld oyunculara yaratıcılıklarını konuşturma ve kendi oyun dünyalarını tasarlama imkanı veren bir aksiyon RPG oyunu.

Aslında'a MyWorld'ü sadece bir rol yapma oyunu olarak tanımlamak oyunu anlatmak için yetersiz olur. MyWorld tam olarak kendi zindanlarınızı ve PvP arenalarınızı yaratabileciğiniz ve bu zindanlarda diğer oyuncularla birlikte savaşabileceğiniz ya da PvP arenalarında karşılıklı olarak savaşabileceğiniz bir RPG yaratma aracı. MyWorld'de uçuk zindanlar tasarlayabiliyor, bu zindanları ölümcül tuzaklarla donatabiliyor, içerlerine iskeletler, güçlü yaratıklar ve dev bölüm sonu canavarları yerleştirebiliyorsunuz.

MyWorld'de tasarladığınız bölümleri tek başınıza veya arkadaşlarınızla, ya da diğer oyuncularla birlikte oynayabilir, bölüm sonu canavarlarıyla birlikte savaşabilirsiniz. Eğer yeteneklrinizi diğer oyunculara karşı denemek isterseniz de PvP arenaları sizi bekliyor.

Oyuncular tasarladıkları zindan ve arenalarıSteam Workshop üzerinden diğer oyuncularla paylaşabiliyorlar. Siz de diğer oyuncuların tasarlanmış olduğu bölümlere Steam Workshop üzerinden erişebiliyorsunuz. Bu sayede oyun sınırsız bir içerik sunabiliyor.

Kendine has bir görsel stili olan MyWorld'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 11 ve Shader Model 5 destekli ekran kartı

- DirectX 11 uyumlu ses kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı