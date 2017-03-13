?     Geri Bildirim
MyWorld
TamindirOyunMacera Ve RPGMyWorld - Aksiyon RPG Oyunu

MyWorld

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4/5
4
MyWorld
MyWorld
MyWorld
MyWorld
MyWorld
MyWorld
MyWorld

MyWorld'da kendi zindanlarınızı veya PvP arenalarınızı inşa ederek savaşabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 32 dakika önce

MyWorld oyunculara yaratıcılıklarını konuşturma ve kendi oyun dünyalarını tasarlama imkanı veren bir aksiyon RPG oyunu.

Aslında'a MyWorld'ü sadece bir rol yapma oyunu olarak tanımlamak oyunu anlatmak için yetersiz olur. MyWorld tam olarak kendi zindanlarınızı ve PvP arenalarınızı yaratabileciğiniz ve bu zindanlarda diğer oyuncularla birlikte savaşabileceğiniz ya da PvP arenalarında karşılıklı olarak savaşabileceğiniz bir RPG yaratma aracı. MyWorld'de uçuk zindanlar tasarlayabiliyor, bu zindanları ölümcül tuzaklarla donatabiliyor, içerlerine iskeletler, güçlü yaratıklar ve dev bölüm sonu canavarları yerleştirebiliyorsunuz.

MyWorld'de tasarladığınız bölümleri tek başınıza veya arkadaşlarınızla, ya da diğer oyuncularla birlikte oynayabilir, bölüm sonu canavarlarıyla birlikte savaşabilirsiniz. Eğer yeteneklrinizi diğer oyunculara karşı denemek isterseniz de PvP arenaları sizi bekliyor.

Oyuncular tasarladıkları zindan ve arenalarıSteam Workshop üzerinden diğer oyuncularla paylaşabiliyorlar. Siz de diğer oyuncuların tasarlanmış olduğu bölümlere Steam Workshop üzerinden erişebiliyorsunuz. Bu sayede oyun sınırsız bir içerik sunabiliyor.

Kendine has bir görsel stili olan MyWorld'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 11 ve Shader Model 5 destekli ekran kartı

- DirectX 11 uyumlu ses kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı

MyWorld için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
The Game Creators Ltd
1234

Macera ve RPG Popülerleri

  1. GTA 5 %100 Save
    GTA 5 %100 SaveGTA 5 İçin %100 Bitmiş Save Dosyası
  2. Point Blank
    Point BlankOnline MMOFPS Oyunu
  3. Mount & Blade II: Bannerlord
    Mount & Blade II: BannerlordOrta Çağ Dövüş Simülasyonu
  4. Unturned
    UnturnedÜcretsiz Online Zombi Oyunu
  5. Mount&Blade Warband
    Mount&Blade WarbandTürk Yapımı Rol Yapma Oyunu

Macera Oyunları