MX Nitro
MX Nitro'da zorlu arazilerde çılgın akrobatik hareketler yaparak motorlarımızı yarıştırıyoruz
MX Nitro eğer hem hız yapmayı hem de çılgın akrobatik hareketleri seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yarış oyunu.
Motokros türündeki yarışlara katılmamıza imkan veren bir motor yarışı oyunu olan MX Nitro'da bizi uzun bir kariyer modu bekliyor. Oyuna başlarken kendimize bir motor satın alıyoruz. Yarışlara katıldığımızda ise zorlu şartlara sahip arazilerde bir yandan motorumuzu dengede tutmamız, diğer yandan da diğer yarışçıları geride bırakarak birinci olmamız gerekiyor. Yarış pistleri rampalar ve kesin virajlarla kaplı olduğu için zaman zaman etrafı çamur ve toza bulayarak yanlamamız ya da havada süzülerek akrobatik numaralar yapmamız gerekiyor.
MX Nitro'da yarışları kazanarak yarışçımızın görünümünü kişiselleştirmemize yardımcı olan kıyafetlerin ve ekipmanların kilidini açabiliyoruz. Oyunda motorlarımızı geliştirebilmemiz de mümkün. Bu iş için yükseltmelerin kilidini açmamız gerekiyor.
MX Nitro'da zengin hareket seçeneğine sahibiz. Oyunda 55 adet özel numara bulunuyor. Bu numaraları birleştirerek kombolar yapabilir ve kendi stilimizi oluşturabiliriz. Oyunun kariyer mücadelesi sunan tek kişilik oyuın modu yaklaşık 40 saatlik bir oyun süresi sunuyor. Oyunda daha da yüksek heyecan yaşamak isterseniz online moda geçiş yapabilir ve çevrimiçi yarışlarda diğer oyuncularla yarışabilirsiniz.
MX Nitro'nun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows 7 işletim sistemi
- 2.3 GHz Intel Core 2 Duo E6550 işlemci
- 4 GB RAM
- Nvidia GeForce GT 610 ekran kartı
- 5 GB boş depolama alanı
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Saber Interactive
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