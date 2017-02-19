MOBIUS FINAL FANTASY güzel grafikleriyle dikkat çeken bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG oyunu olan MOBIUS FINAL FANTASY aslında ilk olarka Android ve iOS mobil platformlarını kullanan akıllı telefonlar ve tabletler için çıkış yapmıştı. MOBIUS FINAL FANTASY'nin mobil sürümlerinin yayınlanmasının 1 yıl ardından oyun PC platformu üzerinde de oyun severlerin beğenisine sunuluyor.

MOBIUS FINAL FANTASY'de Palamecia adlı fantastik dünyaya konuk oluyoruz ve bu dünyanın kaderini belirlemeye çalışan kahramanları kontrol ederek maceraya atılıyoruz. Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için de görevleri tamamlamaya, kahramanlarımızı geliştirmeye, düşmanlarımızla çarpışarak onları yok etmeye çalışıyoruz.

MOBIUS FINAL FANTASY ilk olarak mobil platformlar için geliştirilmiş bir oyun olduğu için oynanışı da bu durumdan etkileniyor. Oyunda kahramanlarımız kendileri ilerliyorlar. Biz ise sadece savaşlarda onların kontrolünü alıyoruz. MOBIUS FINAL FANTASY'deki savaşlar sıra tabanlı olarak yapılıyor. Siz kahramanlarınızın savaş yeteneklerini kullanıyor, rakiplerinizin karşı hamlelerini göze alarak ona göre taktik belirliyorsunuz. MOBIUS FINAL FANTASY dilerseniz tek başınıza, dilerseniz online olarak oynayabilirsiniz.

MOBIUS FINAL FANTASY'nin en güçlü yönü grafikleri. Oyunun grafikleri PC platformu için elden geçirilmiş. MOBIUS FINAL FANTASY'i geniş ekranlı monitörlerinizde 1920x1080 çözünürlükle oynayabilirsiniz. Ayrıca oyun 4k çözünürlüğü de destekliyor. Oyundaki kaplamalar ve modellemeler bu yüksek çözünürlükler için geliştirilmiş. MOBIUS FINAL FANTASY'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- 1.6 GHz çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip Nvidia GeForce 8800 GT, GT 240 veya AMD Radeon HD 4770 ekran kartı

- DİrectX 9.0c

- İnternet bağlantısı

- 10 GB boş depolama alanı

- DirectSound uyumlu ses kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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