Can Erdil Şentürk

Milkmaid of the Milky Way sıradışı hikayesiyle beğeninizi kazanabilecek ve size güzel bir oyun deneyimi yaşatabilecek point & click türünde bir macera oyunu.

Bağımsız bir yapım olan Milkmaid of the Milky Way'de Ruth adlı kahramanımızın hikayesine tanık oluyoruz. Norveç'in batı kıyısında bir dağın eteğine kurulu çiftliğinde yaşayan Ruth, geçimini ineklerinden elde ettiği süt ile kazanıyor. Ruth, her gün ineklerini sağarak sütünü topluyor, arkadaşları ise bu sütü yakındaki şehire götürerek satıyor. Yalnız başına yaşayan Ruth, sütçülük işinin iyi gitmemesi ve her işle tek başına uğraşıyor olması nedeniyle bir hayli zor bir hayat geçiriyor. Geceleri ise Ruth'a ve ineklerine gizemli şeyler oluyor, bu nedenle Ruth bu hayatın istediği hayat olup olmadığını sorgulamaya başlıyor.

Bir gece dev, altın renkli bir gemi gökyüzünden inerek Ruth'u alıyor ve onu hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkarıyor. Bundan sonrasını ise oyunu oynayarak öğreniyoruz.

Milkmaid of the Milky Way, 90'lı yıllarda DOS platformunda oynadığımız klasik 2 boyutlu macera oyunlarına benzeyecek şekilde gelliştirilmiş bir oyun. Oyunda bulmacaları çözmek için etrafı keşfediyor, işimize yarayacak eşyaları topluyor ve ipuçları buluyoruz.

Milkmaid of the Milky Way film tadında hikayesiyle boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize yarımcı oluyor. Oyunun sistem gereksinimlei de oldukça düşük:

- Windows 7 işletim sistemi

- Çift çekirdekli Intel işlemci

- 2 GB RAM

- Intel HD 4000 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 1 GB boş depolama alanı

- Ses kartı