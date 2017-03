Can Erdil Şentürk

Middle-Earth: Shadow of War büyük beğeni kazanan Yüzüklerin Efendisi oyunu Middle-Earth: Shadow of Mordur'un devam oyunu.

Hatırlanacağı üzere serinin ilk oyunu olan Middle-Earth: Shadow of Mordor'da Talion adlı kahramanımızı kontrol etmiş ve Yüzüklerin Efendisi filminin hikayesinin kaynağı olan güç yüzüklerinin nasıl yaratıldıklarına tanık olmuştuk. Middle-Earth: Shadow of Mordor'da Talion'un yolu Celebrimbor ile kesişmiş, ikili Sauron'un emrindeki orklara ve karanlık hizmetkarlara karşı savaşmıştı. Middle-Earth: Shadow of War'da ise bu mücadelenin devamı bizi bekliyor.

Açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan Middle-Earth: Shadow of War'da yeni bir güç yüzüğünün oluşturulduğuna tanık olacağız. Bu sefer karşımıza çıkacak düşmanlar ise heyecan verici. Yine Talion'u yöneteceğimiz oyunda Sauron ve emrindeki Yüzüktafları ile Balrog gibi kadim yaratıklarla savaşacağız. İlk oyunun başarılı özelliği olan Nemesis sistemi geliştirilerek Middle-Earth: Shadow of War'daki yerini alacak. Oyunda karşımıza çıkan düşmanlarımız kendilerine has hikayelere ve kendi aralarında iç çekişmelere sahip olacaklar. Bu düşmanlarımızı yine özel güçlerimiz yardımıyla kontrolümüz altına alabilecek, bu sayede Mordor içinde kendi ordumuzu oluşturabileceğiz. Hangi düşmanımızı yok ettiğimiz, hangisini ordumuza dahil ettiğimiz ise düşmanlarımız arasındaki hiyerarşik yapının şekillenmesini sağlayacak.

Middle-Earth: Shadow of Mordor, 2014 yılında çıkmış olmasına rağmen halen tatmin edici grafik kalitesine sahip bir oyun. Middle-Earth: Shadow of War'da ise bizi daha da gelişmiş grafikler bekliyor. Middle-Earth: Shadow of War'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi

- 3.4 GHz Intel Core i5 2550K işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı

- DirectX 11

- 60 GB boş depolama alanı

Middle-Earth: Shadow of War önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- Windows 10 sürüm 14393.102

- 3.4 GHz Intel Core i7 3770 işlemci

- 16 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1060 veya AMD Radeon R9 290X ya da Radeon RX 480 ekran kartı

- DirectX 11

- 60 GB boş depolama alanı