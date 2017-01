NOT: Mega City One, Half Life 2: Episode Two için geliştirilmiş bir moddur, bu nedenle bu oyunu oynamak için Half Life 2: Episode Two oyununa sahip olmanız gerekmektedir.

Mega City One, eğer Half Life 3'ü beklemekten sıkıldıysanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir Half Life 2 modu.

Hatırlanacağı üzere Half Life oyunlarında Gordon Freeman adlı kahramanımızı yönetiyorduk. Bir bilim adamı olan kahramanımız istemese de dünyayı kurtaran bir kahramana dönüşmek zorunda kalmıştı. Gordon Freeman ile yollarımız Half Life: Episode Two ile ayrılmıştı. Bu oyundan sonra Valve, Half Life: Episode Three'yi ya da Half Life 3'ü geliştirip geliştirmediği hakkında herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Son Half Life oyununu oynamamızın üzerinden yıllar geçti; bu nedenle yeni bir Half Life oyununu heyecanla bekliyoruz. Half Life 3 duyurulmamış olsa da bu alternatif hikayeye sahip Half Life 2 modu bize Half Life evrenine yolculuk etme ve kahramanımız Gordon Freeman ile yeni bir maceraya atılma imkanı veriyor. Mega City One temel olarak oyuna tek kişilik bir senaryo ekliyor. Yaklaşık 3 saatlik oyun süresi sunan bu modda farklı bir zaman dilimine yolcululuk ediyoruz ve asilerin yanında Combine güçlerine karşı savaşırken kayıp bir Xen kristalini bulmaya çalışıyoruz.

Mega City One tasarlanırken Tomb Raider, Resident Evil gibi oyunlar ve Dredd adlı film temel alınmış. Bu nedenle oyunda antik harabeleri ve tapınakları, şehirleri, köyleri ve köşk gibi farklı mekanları ziyaret edebiliyoruz.

Mega City One'da farklı zorluk seviyeleri yer alıyor. Oyunu zor seviyede oynadığınızda etrafınızı keşfetmeniz ve cephanenizi tutumlu kullanmanız gerekli.