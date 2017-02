Mastema: Out of Hell bize 90'lı yılların başında oynadığımız renkli video oyunları hatırlatan retro tarzda bir aksiyon platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Mastema: Out of Hell, cehennemden kurtulmaya çalışan bir kahramanın hikayesini konu alıyor. Kahramanımız, kayıp bir ruhun beden bulmuş hali. Bu nedenle geçmiş yaşamını hatırlayamıyor. Bunun yanısıra nasıl cehenneme düştüğünü, ne zamandır cehennemde olduğunu da bilmiyor. Tek bildiği şey buradan kurtulması gerektiği. Bu nedenle etrafını keşfetmek için yola çıkıyor; fakat herhangi bir silaha sahip olmadığı için savunmasız bir halde ilerlemesi mümkün olmuyor. Tam o anda bir melek ile iblisin savaştığını görüyor ve iblis savaşı kazanarak meleği yok ediyor. Kahramanımız ise melekten düşen yanan silahı alıyor ve kurtuluş macerasına başlıyor. Biz de ona bu macerada yardım ediyoruz.

Mastema: Out of Hell, 2 boyutlu 16 bit grafiklere sahip. Kahramanımız ekranda yatay olarak ilerliyor ve karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışıyor. Farklı silahları toplayarak düşmanlarımızla savaştığımız Mastema: Out of Hell, heyecanlı bölüm sonu canavarı savaşları da sunuyor.

Mastema: Out of Hell'in sesleri ve müzikleri oyunun retro atmosferini tamamlamakta. Oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 4440 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 2 GB RAM

- Nvida 320M, Radeon 7000 veya Intel HD 3000 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 60 MB boş depolama alanı