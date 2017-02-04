Mass Effect: Andromeda, insanlığın Samanyolu Galaksisi sınırlarını aşarak, yeni bir galaksiye geçmesini anlatan RPG oyunudur.

Mass Effect serisinin ilk oyunu 2183 yılında başlıyordu. Bu yılda içinde yaşadığımız Samanyolu Galaksisi başka uzaylı ırkların uğrak noktası oluyor ve zamanla Dünya'ya saldırılar da başlıyordu. Tüm bu saldırılardan bunalan insan ırkı da benzersiz bir gemi inşa ediyor ve Dünya'dan kaçmaya çalışıyorlardı. Üç oyun boyunca da insanların tüm bu kaçısını ve yol boyunca yaşadıklarını görmüş ve oynamıştık.

Mass Effect: Andromeda ise bu olayların 600 yıl sonrasında geçecek ve insanlık yaptığı gemi ile Andromeda Galaksisi'ne ulaşacak. Buradan sonraki görevleri de kendilerine yaşamak için yeni bir gezegen keşfetmek olacak. Biz de ikiz kardeşlerden bir tanesini seçerek oyuna başlayacağız ve insanların rahat edebilmesi ve düzgün şekilde yerleşebilmesi için çeşitli görevler icra edecek ve bu sırada yaşananların hikayesini öğreneceğiz.

23 Mart 2017 tarihinde PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasada olacak oyunu PC üzerinden edinmek için bir Origin hesabınızın olması gerekiyor. Verilen kötü habere Mass Effect: Andromeda, Steam üzerinden satılmayacak oyunlardan bir tanesi olacak.