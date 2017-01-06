Mass Effect 2, 90'lı yıllardan beri birbirinden kaliteli rol yapma oyunları geliştiren BioWare'in uzayda geçen RPG serisi Mass Effect'in 2. oyunu.

Hatırlanacağı üzere serinin ilk oyununda komutan Shepherd ile birlikte galaksiyi istila etmeye çalışan Reapers'lara karşı savaşmıştık; fakat bu tehdide kesin olarak son verememiştik. Yeni oyunda bu savaşa kaldığımız yerden devam edeceğiz, ama başarılı olabilmek için galaksinin en güçlü savaşçılarını yanımıza toplamamız gerekiyor. Bu da diplomatik ilişkilerin oyunda önemli olacağı anlamına gelmekte.

Mass Effect 2'de oyuncuları yeni silahlar, zırhlar ve ekipmanlar bekliyor. Serinin 2. oyunundaki en büyük yenilik ise artık sağlık paketleri peşinde koşmayacak olmamız. Kahramanımız Mass Effect 2'de daha gelişmiş bir iyileşme sistemine sahip olacak, bu sayede aksiyona odaklanarak kahramanımızı iyileştirmek için zaman harcamayacağız. Oyunun yeni envanter sistemi bize silahlarımızı daha çabuk değiştirme ve kullanabilme imkanı veriyor.

Mass Effect 2, diğer BioWare oyunları gibi derin bir rol yapma altyapısına sahip. Oyunda sadece kendimize destek olacak savaşçıları takımımıza dahil etmek yerine politik sorunlarla da ilgilenmemiz gerekli. Oyunda karşılaşacağımız diyaloglarda alacağımız kararlar hikayenin nasıl ilerleyeceğini, galaksinin nasıl şekilleneceğini ve oyunun nasıl sonlanacağını belirliyor.

Mass Effect 2'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 3 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 1.8 GHz Intel Core 2 Duo veya daha yüksek özelliklere sahip AMD işlemci

- Windows XP için 1 GB RAM, Vista ve üzeri için 2 GB RAM

- 256 MB video belleğe ve Pixel Shader 3.0 desteğine sahip ekran kartı (Nvidia GeFore 6800 serisi veya ATI Radeon X1600 Pro serisi)

- 15 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

- DirectX 9.0c