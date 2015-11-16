Oyun tarihinin en başarılı mafya oyunu serilerinden olan Mafia serisinin son oyunu Mafia 3 yeni hikayesi, yeni grafikleri ve yeni oyun mekanikleriyle karşımızda.

Açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan Mafia 3, GTA 5 gibi benzer oyunların en güçlü rakibi olarak oyun piyasasını kızıştırıyor. Yeni oyunumuzda bir önceki Mafia oyununa göre daha yakın bir geçmişe yolculuk ediyoruz. 1968 yılında geçen hikayemizin ana kahramanı ise Lincoln Clay. Vietnam Savaşı'nın ardından ülkesine dönen Lincoln, geçmişinde suça bulaşarak sabıka almış ve savaş sonrasında bu karanlık geçmişinden kurtulmaya karar vermiştir. Fakat işler pek de umduğu gibi gitmiyor; çünkü Lincoln'ün ailesi olarak gördüğü zenci mafyası İtalyan mafyası tarafından saldırıya uğrayınca Lincoln'ün intikam serüveni başlıyor.

Yeni oyunumuzda dönemin şartları göz önünde tutularak gerçekçi bir şekilde tasarlanmış New Orleans şehrine konuk oluyoruz. Bu dönemde mafya aileleri acımasız bir şekilde şehrin kontrolü için savaşırken çürümüş politikacılar yolsuzluk ve rüşvet ile kendi düzenlerini oluşturmaya çalışıyor. Biz ise bu dünyada kendi yolumuzu çizmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bize hizmet eden mafya üyelerinin hangilerini ortadan kaldırabileceğimize veya hangilerini ödüllendirebileceğimize karar verebileceğiz.

Mafia 3'ün oyun mekaniklerinde aksiyonu daha yoğun bir şekilde yaşamanızı sağlayacak yenilikler bulunuyor. Oyundaki araba kovalamacalarında bolca adrenalin salgılayacağız. Mafia 3 boyunca rampalardan uçan, patlayarak alevler içinde havada süzülen araçlar görmemiz mümkün.

Mafia 3'te düşmanlarımıza dilersek bileğimizin gücüne güvenerek direkt olarak saldırabilecek, dilersek gizlice onları takip edip doğru anda avlayabileceğiz. Yoğun silah çatışmalarının yaşanacağı oyunda farklı silah seçenekleri bizi bekliyor. Mafia 3'ün oyun yapısı RPG elementleriyle de zenginleştirilmekte.

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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