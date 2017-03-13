Lost in Nature oyunculara zorlu doğa şartlarıyla mücadele etme imkanı veren bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlar için geliştirilmiş bir ıssız adada hayatta kalma oyunu olan Lost in Nature'da hayatı boyunca açık denizde tüccarlıkla uğraşmış bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız deniz ticareti sayesinde büyük bir servet sahibi olmuştur; fakat bir yolculuğu sırasında hava şartlarından ötürü gemisi batmış, kendisi de ıssız bir tropik adada karaya vurmuştur. Kahramanımız okyanusun ortasındaki bu adada medeniyetten uzak bir şekilde elinde hiçbir alet olmadan hayatta kalmak zorunda kalıyor, biz de ona yardımcı oluyoruz.

FPS kamera açısıyla oynanan bir hayatta kalma oyunu olan Lost in Nature'da tıpkı Minecraft'ta olduğu gibi kendi sığınağımızı ve aletlerimizi inşa edebiliyoruz. Oyunda açlık ve susuzluk gibi kriterlerin yanısra yalnızlığa da dikkat etmemiz, akıl ssağlığımızı korumamız gerekiyor. Bu durum oyunun sonunu da etkilemekte.

Lost in Nature'da dinamik bir dünya karşımıza çıkıyor, kaynaklar belli yerlerde belirmek yerine değişen noktalarda rastgele bir şekilde karşımıza çıkıyor; bu nedenle kaynakları bulduğumuzda bu kaynaklardan yararlanmamız önemli. Lost in Nature'da değişen hava şartları, gece-gündüz döngüsü de bizi bekliyor.Oyuna gerçekçilik kazandırabilmek için detaylara özen gösterilmiş. Örnek olarak; suya girip çıktığınızda hasta olarak sağlığınızı kaybetmemek için ateş yakıp vücudunuzu kurutarak sıcak tutmanız gerekiyor.

Lost in Nature'ın grafikleri ve sesleri tatmin edici kalitede. Okyanus dalgalarının geometrisine ve ses efektlerine özel iilgi gösterilmiş. Lost in Nature'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 8 GB RAM

- 1 GB Shader Model 3.0 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 1 GB boş depolama alanı