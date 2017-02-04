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Line of Sight
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Line of Sight

Line of Sight İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Line of Sight
Line of Sight
Line of Sight
Line of Sight
Line of Sight
Line of Sight
Line of Sight
Line of Sight

Line of Sight nişan alma yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir FPS oyunu

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 44 dakika önce

Line of Sight ilginç oyun mekanikleriyle dikkat çeken bir online FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Line of Sight'ta Call of Duty oyunlarına benzeyen bir vuruş hissi Bioshock oyunlarındaki özel yeteneklerle birleştiriliyor. Oyunda silahlarınızla nişan alarak düşmanlarınızı yok etmeye çalışırken şok dalgası göndererek düşmanlarınızı sersemletip avantaj kazanabiliyorsunuz. Bu tür özel yetenekler oyuna renk ve heyecan kazandırmakta.

Line of Sight'ta kahramanınızı ileri derecede kişiselleştirebilmenize imkan tanınıyor. Birçok farklı ekipman ve aksesuar ile kahramanınızın görünümünü tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz. Silahlar için de benzer bir durum söz konusu. Silahlarınızı farklı parçalarla kişiselleştirebiliyor, çeşitli kaplamalarla görünümlerini değiştirebiliyorsunuz.

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen Line of Sight ortalamanın üzerinde bir grafik kalitesi sunmakta. Buna rağmen oyun her bilgisayarda çalışabilecek şekilde optimize edilmiş. Line of Sight'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600 veya 9600 GT ya da AMD Radeon HD 2600 veya HD 3600 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 3 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
BlackSpot Entertainment
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