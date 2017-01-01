LEGO Speed Champions, düşük sistemli Windows 10 kullanıcılarına önerebileceğim, fazla yer kaplamayan araba yarışı oyunu. Ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız yarış oyununda Ferrari, Audi, Corvette, McLaren gibi birçok ünlü üreticinin ilginç tasarımlı spor arabaları ile zorlu yarışlara katılıyorsunuz.

Eskiden sadece kuş bakışı kamera açısından oynamaya izin veren, arcade araba yarışı oyunlarını hatırlatan LEGO Speed Champions, evrensel oyun olmasıyla tek yüklemeyle hem telefonunuzda hem de PC’nizde oynayabileceğiniz eğlence dozu yüksek tek kişilik yarış oyunu. Sadece belli görevleri tamamladığınız yarışlarda performans sergilediğiniz oyunda yarış esnasında topladığınız değerli taşları yeni oyun modlarını açmak için kullanabiliyorsunuz.

Lisansı alınmış egzotik arabalarla hızlı yarışların içine daldığınız yapımda aracın kontrolünü sağlamak için ekranın yanlarındaki butonlara dokunmanız yeterli oluyor. Yarışırken siz de benim gibi freni pek kullanmayı tercih etmeyen biriyseniz LEGO ekibinin elinden çıkan bu yarış oyunu favorileriniz arasında olacak.