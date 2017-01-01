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LEGO Speed Champions
TamindirOyunYarışLEGO Speed Champions - Windows 10 İçin Ücretsiz Araba Yarışı Oyunu

LEGO Speed Champions

(Windows)
LEGO Speed Champions İndir Hemen İndir

348 MB
Editör Puanı: 4/5
4
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions
LEGO Speed Champions

Lisanslı egzotik arabalarla yarışlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

LEGO Speed Champions, düşük sistemli Windows 10 kullanıcılarına önerebileceğim, fazla yer kaplamayan araba yarışı oyunu. Ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız yarış oyununda Ferrari, Audi, Corvette, McLaren gibi birçok ünlü üreticinin ilginç tasarımlı spor arabaları ile zorlu yarışlara katılıyorsunuz.

Eskiden sadece kuş bakışı kamera açısından oynamaya izin veren, arcade araba yarışı oyunlarını hatırlatan LEGO Speed Champions, evrensel oyun olmasıyla tek yüklemeyle hem telefonunuzda hem de PC’nizde oynayabileceğiniz eğlence dozu yüksek tek kişilik yarış oyunu. Sadece belli görevleri tamamladığınız yarışlarda performans sergilediğiniz oyunda yarış esnasında topladığınız değerli taşları yeni oyun modlarını açmak için kullanabiliyorsunuz.

Lisansı alınmış egzotik arabalarla hızlı yarışların içine daldığınız yapımda aracın kontrolünü sağlamak için ekranın yanlarındaki butonlara dokunmanız yeterli oluyor. Yarışırken siz de benim gibi freni pek kullanmayı tercih etmeyen biriyseniz LEGO ekibinin elinden çıkan bu yarış oyunu favorileriniz arasında olacak.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
4
İşletim Sistemi:
Win10
Üretici:
LEGO System A/S
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