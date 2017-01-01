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LEGO Ninjago: Skybound
TamindirOyunAksiyonLEGO Ninjago: Skybound - Windows 10 İçin Ücretsiz Ninja Oyunu

LEGO Ninjago: Skybound

(Windows)
LEGO Ninjago: Skybound İndir Hemen İndir

253 MB
Editör Puanı: 4/5
4
LEGO Ninjago: Skybound
LEGO Ninjago: Skybound
LEGO Ninjago: Skybound
LEGO Ninjago: Skybound
LEGO Ninjago: Skybound

Kötülüğün krallığı kurmasını engelleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

LEGO Ninjago: Skybound, Windows platformunda hem telefon hem de masaüstünde oynanabilen eski stil görsellere sahip ninja oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla her yaştan kişinin rahatlıkla oynayabileceği yapımda kendi krallığını kurmak isteyen Djinn Nadakhan adında kötünün planlarını suya düşürmeye çalışıyorsunuz.

Tabii ki Nadakhan’a ulaşmak pek kolay olmuyor; yüksek duvarlardan gökyüzü korsanlarına geçmeniz gereken onlarca engel karşınıza çıkıyor. Engelleri aşarken ninjaların klasik hareketlerinin tümünü uyguluyorsunuz. Doğrudan düşmanın tepesine atlama, arkadan sinsice yaklaşıp kılıçla işini bitirme, görünmeden yanlarından geçme gibi gerek direkt karşı karşıya gelerek gerekse de gizliliğinizi bozmadan ilerleyebiliyorsunuz. Tüm korsanları aşmayı başarırsanız topraklarınızı paramparça eden büyük kötüyle yüz yüze geliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win10
Üretici:
LEGO System A/S
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