LEGO Ninjago: Skybound, Windows platformunda hem telefon hem de masaüstünde oynanabilen eski stil görsellere sahip ninja oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla her yaştan kişinin rahatlıkla oynayabileceği yapımda kendi krallığını kurmak isteyen Djinn Nadakhan adında kötünün planlarını suya düşürmeye çalışıyorsunuz.

Tabii ki Nadakhan’a ulaşmak pek kolay olmuyor; yüksek duvarlardan gökyüzü korsanlarına geçmeniz gereken onlarca engel karşınıza çıkıyor. Engelleri aşarken ninjaların klasik hareketlerinin tümünü uyguluyorsunuz. Doğrudan düşmanın tepesine atlama, arkadan sinsice yaklaşıp kılıçla işini bitirme, görünmeden yanlarından geçme gibi gerek direkt karşı karşıya gelerek gerekse de gizliliğinizi bozmadan ilerleyebiliyorsunuz. Tüm korsanları aşmayı başarırsanız topraklarınızı paramparça eden büyük kötüyle yüz yüze geliyorsunuz.