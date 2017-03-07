Legend Online Reborn eğer bilgisayarınızı zorlamadan çalışacak bir oyun oynamak isterseniz beklentilerinizi karşılayabilecek bir online rol yapma oyunu.

İnternet tarayıcılarınız üzerinde tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir RPG oyunu olan Legend Online Reborn'da fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz ve bu dünyadaki kötülükle savaşıyoruz. Oyuna başlarken bize farklı kahraman sınıflarından birini seçme imkanı veriliyor. Büyücü, Savaşçı ve Yaycı sınıfları bize farklı savaş sitlleri sunuyor. Savaşçı ile kılıçlarımızı kullanarak yakın mesafeden savaşıyoruz. Büyücü ise ateş, elektrik ve buz gibi güçleri kullanarak düşmanlarına uzaktan zarar verebiliyor. Yaycı da ok ve yay kullanmadaki ustalığıyla düşmanlarına üstünlük sağlayabiliyor.

Legend Online Reborn'da kahramanımızı seçtikten sonra oyunun dünyasına giriş yapıyoruz ve bize verilen görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu görevleri tamamlamak için farklı düşmanlarla savaşmaktayız. Görevleri tamamlamamız karşılığında tecrübe puanı kazanıyor, seviye atlıyor, yeni yetenklerin kilidini açıyor ve daha güçlü zırh ve silahlar toplayabiliyoruz.

Legend Online Reborn'un savaş sisteminde düşmanlarımızla karşılaştığımızda farklı bir ekrana geçiyoruz. Bu savaş alanında sahip olduğüumuz yetenekleri taktiksel bir şekilde kullanarak düşmanlarımızı yenmemiz gerekiyor.

Tamamen Türkçe bir içerik sunan Legend Online Reborn kolay bir şekilde oynanabilmekte.