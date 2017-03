Legend of Ares hem PvE savaşlara hem de PvP savaşlara yer veren ve online olarak oynanabilen bir rol yapma oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir MMORPG oyunu olan Legend of Ares'de mitolojik çağlara konuk olarak fantastik bir serüvene atılıyoruz. Oyunda savaş tanrısı Ares'in hikayesi konu alınıyor ve biz bu hikayede yer alan savaşçılardan birinin yerine geçiyoruz. Legend of Ares'de oyunculara dört farklı kahraman sınıfı sunuluyor. Şovalye, Mızrakçı, Okçu ve Büyücü seçebileceğimiz kahraman sınıfları. Her kahraman sınıfı kendine has savaş yeteneklerine ve oyun stiline sahip. Oyunda kahraman sınıfının yanısra kendimize bir taraf da seçiyoruz. Birbirleriyle savaş halinde olan İmparatorluk veya Müttefiklerden birini seçtikten sonra oyuna başlayabiliyoruz.

Legend of Ares'de dilerseniz diğer oyuncularla birlikte takımlar oluşturarak zindanlara girebilir, tek başınıza görevleri tamamlayarak kahramanınıza seviye atlatabilirsiniz. Bunun yanısıra geniş çaplı PvP savaşlarında takımlar halinde diğer oyunculara karşı savaşabilirsiniz.

Aslında eski bir oyun olan Legend of Ares, günümüz standartlarına yetişemeyen grafiklere sahip. Buna bağlı olarak oyunun sistem gereksinimleri de bir hayli düşük. Legend of Ares minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 98 işletim sistemi

- 700 MHz Pentium III işlemci

- 128 MB ekran kartı

- DirectX 9.0

- 15 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme