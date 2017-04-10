Last Man Standing oyunculara online olarak savaşma eğlencesinin yanısıra para ödülü kazanma imkanı da veren bir hayatta kalma oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online aksiyon oyunu olan Last Man Standing'da oyuncular dev haritalarda hayatta kalan tek oyuncu olmak için mücadele etmekteler. Aynı anda 100 oyuncunun dahil olduğu bu hayatta kalma mücadelesinde etrafı araştırarak silah ve cephane, silahlar için işe yarayacak aksesuarlar bulmamız gerekiyor. Bunun yanısıra çeşitli ekipmanları da kullanarak düşmanlarımıza tuzak kurabiliyoruz.

Açlık Oyunları filmlerini hatırlatan bir yapıya sahip olan Last Man Standing'de oyunculara 30'dan fazla silah seçeneği sunuluyor. Tabancalar, pompalı tüfekler, makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve roket atarlar gibi ağır silahlar kullanabileceğimiz silahlar arasında. Bu silahları susturucular, dürbünler, şarjörler, dipçikler gibi farklı aksesuarları bularak modifiye edebiliyor daha kullanışlı hale getirebiliyoruz.

Last Man Standing'de oyuncular kahramanlarını da yüksek sayıdaki kozmetik seçenekle kişiselleştirebiliyor. Farklı kıyafetler ve aksesuarlar ile size özel bir görünüm yaratabiliyorsunuz.

Last Man Standing'de oyuncular seviye atlayabiliyor ve seviye atladıkça sandıkları açarak bonuslar kazanabiliyor. Ayrıca savaşlar sırasında belli zamanlarda savaş alanına yardım paketleri bırakılıyor. Bu yardım paketlerini toplayarak avantaj kazanabiliyorsunuz.

Last Man Standing, aktif ve başarılı oyuncuları para ile ödüllendirecek şekilde tasarlanmış bir oyun. Oyunda yer alan aylık turnuvalara katılarak para ödüllerine sahip olunabiliyor. Ayrıca sezonu en yukarda tamamlayan oyuncular özel turnuvalara davet ediliyorlar ve daha büyük para ödülleri için yarışabiliyorlar.

TPS türünde bir aksiyon oyunu olan Last Man Standing'şn grafikleri tatmin edici seviyede. Last Man Standing'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- Intel Core i5 2400 veya AMD FX 6100 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia GTX 460 veya AMD Radeon HD 7770 ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı