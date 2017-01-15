iREC oyunculara gerilim dolu anlar yaşatmayı amaçlayan, bağımsız olarak geliştirilmiş bir korku oyunu olarak tanımalanabilir.

Outlast gibi FPS kamera açısıyla oynanan oyunlardan esinlenerek geliştirilmiş bir macera - bulmaca - korku oyunu olan iREC'de narkotik masasında görev yapan bir polisin yerine geçiyoruz. Polis merkezine gelen bir ihbar sonrası bir lojistik firmasını kontrol etmekle görevlendiriliyoruz. Bu firmanın uyuşturucu ticaretine karıştığı iddia edilirken bu iddiaları doğrulamak için firmaya gizlice sızmamız, delil elde ederek firma yetkililerini kanun önüne çıkarmamız gerekiyor. Fakat işimizi yaparken varlığımızı belli etmemiz gerekiyor.

iREC'te uyuşturucu ticaretinin izlerini araştırırken daha da büyük bir sırrın var olduğunu öğreniyoruz. Fakat bu sırrı öğrenmek bizi hayatı tehlikeye sokuyor. Bu nedenle artık amacımız sadece ipuçları elde etmek değil, bu yerden canlı bir şekilde kurtulmak. Kahramanımızı yönlendirmek ve kurtulmasını sağlamak da bize düşüyor.

iREC'de düşmanlarla savaşmak yerine yeri geldiğinde saklanmamız, ipuçlarını toplayarak kanıtlar elde etmemiz gerekiyor. Oyunun atmosferi en güçlü yönü. Her an sürprizlere hazırlıklı olmanızda fayda var.

iREC'in sistem gereksinimlerinin düşük olduğu söylenebilir. iREC minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.3 GHz Intel Core işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı