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Hunt Down the Freeman
TamindirOyunAksiyonHunt Down The Freeman - Türk Yapımı Half Life Oyunu

Hunt Down the Freeman

Demo
Hunt Down the Freeman İndir Hemen İndir

1.69 GB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman
Hunt Down the Freeman

Half Life evreninde geçen bu alternatif macerada Gordon Freeman'ı yakalamaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Hunt Down the Freeman, Türk geliştirici Berkan Denizyaran ve ekibi tarafından bağımsız olarak hazırlanan ve oyunculara Half Life evreninde geçen alternatif bir macera sunan bir FPS oyunu.

Hunt Down the Freeman, ilk Half Life oyunu ile başlayan ve Half Life 2 oyunundaki olayları da kapsayan uzun zaman diliminde geçen bir hikayeye sahip. Hunt Down the Freeman'da Half Life oyunlarının ana kahramanı olan Gordon Freeman'ın yerine Mitchell adlı bir askerin hikayesi konu alınıyor. Black Mesa tesislerinde özel bir göreve gönderilen Mitchell'ın ekibi Gordon Freeman tarafından yok ediliyor. Bu olayda yaralanan Mitchell uzun bir süre komada kalıyor. Askeri bir hastanede gözlerini açan kahramanımız her şeyin bittiğini düşünüyor; fakat aslında bütün olayların yeni başladığını keşfediyor.

Hunt Down the Freeman'da bir intikam hikayesi konu alınıyor. Mitchell oyunda ekibini yok eden Gordon Freeman'ı ele geçirmek için mücadele ediyor. Yani oyunun kötü adamı Gordon Freeman. Bu ilginç alternatif hikaye oyunculara sıradışı bir oyun tecrübesi sunmakta.

Hunt Down the Freeman'da oyuncuları Half Life oyunlarında yer almayan yeni karakterler, silahlar, haritalar ve seslendirmeler bekliyor. Source oyun motoruyla geliştirilen oyunun grafiklerinin günümüz standartlarına uyum sağlaması için özen gösterilmiş. Ayrıca Source Filmmaker sayesinde hazırlanan uzun ara sahneler oyuna hikaye anlamında derinlik kazandırıyor.

2017 yılında final sürümü yayınlanması planlanan Hunt Down the Freeman minimum 8 saatlik bir oynanış süresi sunacak.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Berkan Denizyaran
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