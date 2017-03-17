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Hotel Anatolia
TamindirOyunMacera Ve RPGHotel Anatolia - Türk Yapımı Korku Oyunu

Hotel Anatolia

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia
Hotel Anatolia

Hotel Anatolia'da kanlı olaylara tanık olup kendimizi ve eşimizi kurtarmaya çalışacağız

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 36 dakika önce

Hotel Anatolia ilginç bir hikayeye sahip olan ve tamamen yerli yapım olan bir korku oyunu.

Hotel Anatolia'da Aras adlı bir kahramanın hikayesi konu alınıyor. Çok parlak bir geçmişe sahip olmayan ve bu geçmişini unutmaya çalışan Aras, eşiyle birlikte bir yolculuğu esnasında geceyi geçirmek üzere Anadolu Oteli'nde konaklama kararı veriyor. Fakat sabahı göremeden otelde doğaüstü olaylar yaşanıyor ve kahramanımız uyandığında otelin harabeye döndüğünü, otel çalışanlarının ve müşteirlerin katledildiğini görüyor. Üstelik Aras, eşinin de ortadan kaybolduğuna tanık oluyor. Bu nedenle kahramanımız Anadolu Oteli'ni araştırmaya, eşinin nerde olduğunu bulmak için çabalamaya başlıyor. Biz de ona bu mücadelesinde yardımcı oluyoruz.

Hotel Anatolia'nın oynanış yapısı içinde rol yapma oyunu elementlerini görüyoruz. Bu elementler kahraman geliştirme ve seviye atlama elementleri değiller. Oyunda farklı karakterlerle tanışarak onlarla diyaloglar kuruyoruz ve bu diyaloglara vereceğimiz cevabı biz belirliyoruz. Aldığımız kararlar ise hikayenin nasıl ilerleyeceğini ve sonlanacağını belirliyor.

Hotel Anatolia, jump scare yerine atmosferik korku üzerinde kurulu bir oynanışa sahip. Tamamen Türkçe içeriğe sahip olan oyun eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek yapıda. Hotel Anatolia'nın sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 98 işletim sistemi

- 800 MHz Intel Pentium III işlemci

- 512 MB RAM

- 250 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win98/Win8.1
Üretici:
Elven Workshop
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