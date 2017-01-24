NOT: Horror Hospital Epilepsi hastaları için tehlikeli olabilecek bir oyundur. Bu nedenle bu oyunu oynamadan önce bu durumu dikkate almanızı tavsiye ederiz.



Horror Hospital ya da Türkçe adıyla Korku Hastanesi, Türk geliştiriciler tarafından hazırlanmış akıl hastanesi temalı bir korku oyunu.

Horror Hospital'da oyunculara yaklaşık 5 saatlik kısa bir oyun süresi sunuluyor. Oyunun hikayesi eşini ve çocuğunu trafik kazasında kaybetmiş bir adamın üzerinde yoğunlaşıyor. Bu adam yaşadığı trajik olaydan sonra akıl sağlığını kaybediyor ve bir akıl hastanesine yatırılıyor. Fakat kahramanımız bu hastanede hafızasını ve bilincini kaybediyor. Oyuna başladığımızda kahramanımız bilincini ve hafızasını kaybetmiş şekilde gözlerini açıyor ve biz de onu yönlendirerek doğru yolu bulmasına yardımcı oluyoruz.

Horror Hospital'da kahramanımız gerçek ile hayal arasındaki çizgiyi belirlemekte zorluk çekiyor. Gerçeğe tekrar tutunabilmesi için ise ona geçmişini hatırlatacak fotoğrafları toplaması gerekmekte. Bu fotoğrafları bulmak için karanlık hastane içinde el fenerimiz yardımıyla yolumuzu buluyoruz ve karşımıza çıkan korkunç sahnelerle yüzleşiyoruz.

Horror Hospital kısa oyun süresine bağlı olarak düşük bir fiyatla satılıyor. Oyunun sistem gereksinimleri de makıl seviyede. Horror Hospital sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2 GB RAM

- DX9, Shader Model 3.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0

- 500 MB boş depolama alanı