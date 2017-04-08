Hide vs. Seek eğer heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli bir gizlilik oyunu oynanamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir saklambaç oyunu olan Hide vs. Seek'i farklı ve eğlenceli yapan şey oyunun online olarak oynanması. Oyunun hikayesinde yanlış giden bir deney sonucu sümüksü yeşil bir cisim ortaya çıkıyor. Bu sümüksü cisim biraz yaramaz olduğu için onu bulmak, etkisiz hale getirmek ve eve zarar vermesini engellemek için özel bir robot geliştiriliyor. Oyuncular ya sümüksü cisim olarak ya da robot olarak oyunu oynuyorlar. Robot sümüksü cismi bulmaya çalışırken sümüksü cisim ondan kaçmaya çalışıyor.

Hide vs. Seek'te yönettiğimiz kahramanlar kendilerine has yeteneklere sahipler. Sümüksü cisim, evin içinde saklanmaya ve kutulardan kendisi gibi yeşil cisimleri toplamaya çalışıyor ve şeklini değiştirebiliyor Sümüksü cisim, herhangi bir eşyanın şekline girebilmekte. Ayrıca robot kendisine yaklaştığında vücudunun bir bölümünü buharlaştırıp robotun görüşünü kapatabiliyor ya da depar atarak uzaklaşıp şekil değiştirebiliyor. Yeterince sümüksü cisim toplandığında ise robotu yok edebilecek güce ulaşıyor. Sümüksü cisimle oynarken enerjimizi tüketmememiz gerekmekte, yoksa kolay yem oluyoruz.

Robot, sümüksü cisme su fışkırtarak onu eritebiliyor. Fışkiyeli kahramanımız takip etme bombası aracılığıyla kısa bir süreliğine sümüksü cismin izini bulabilmekte, uzaklığını görebilmekte.

Hide vs. Seek'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 8 işletim sistemi

- Intel Core i5 veya AMD A10 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 765M ekran kartı

- İnternet bağlantısı

- 3 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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