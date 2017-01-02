Heroes of Dark Dungeon oyunculara arkadaşlarıyla birlikte karanlık zindanlara dalarak macera peşinde koşma imkanı veren aksiyon RPG oyunu.

3. şahıs kamera açısıyla oynanan bir rol yapma oyunu olan Heroes of Dark Dungeon'da oyuncular zindanları ziyaret ederek ganimetleri toplamaya çalışıyorlar. Bu işi gerçekleştirebilmemiz için ölümcül tuzaklarla dolu labirentlerde ilerlememiz, güçlü canavarlarla savaşmamız ve sandıkları koruyan bölüm sonu canavarlarını alt etmemiz gerekiyor.

Heroes of Dark Dungeon'da hazine sandıklarını koruyan bölüm sonu canavarlarına ulaşabilmek için karşımıza çıkan farklı mücadeleleri geçmemiz gerekiyor. Oyunda ilerlemek için zar kullanıyoruz, Zar atarak gelen numaraya göre adım atıyoruz. Zar sonucunda direk ganimetin yer aldığı odaya ilerleyebilceğimiz gibi yol üzerindeki canavarlara, tuzaklara veya diğer tehlilelere denk gelebiliyoruz. Zindan ilerlemeye devam ettikçe karşımıza daha değerli ganimetler çıkabiliyor. Fakat ölürsek üzerimizde kullandığımız eşya ve silahlar haricinde topladığımız bütün ganimetler yok oluyor. Bu nedenle canımız azaldığında geri çekilerek kahramanımızı iyileştirmemiz mantıklı bir seçenek olabiliyor.

Heroes of Dark Dungeon'da oyuncular kendi silahlarını ve işlerine yaratacak eşyaları inşa edebiliyorlar. Ayrıca kullandığımız ekipmanları geliştirebiliyoruz. Oyunda kılıç, balta gibi yakın mesafede etkili silahları kullanabildiğiniz gibi sihirli asalar, fırlatılabilen silahlar gibi silahlar da kullanabiliyorsunuz.

Heroes of Dark Dungeon'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.6 GHz çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce 8800 veya ATI Radeon HD 2600 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

- Co-op oyun modu için Xbox gamepad