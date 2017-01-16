Hellphobia heyecan dolu bir oynanış ve bolca aksiyon sunan top down shooter türünde bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Hellphobia'da cehennemle cennet arasındaki savaşların konu alındığı bir hikaye bizi bekliyor. Şeytan ve emrindeki zebaniler cenneti ele geçirmek üzere saldırırlerken biz bir baş meleğin yerine geçiyoruz ve zebani ordularını durdurmaya, en sonunda da şeytan ile bire bir savaşmaya çalışıyoruz.

Hellphobia oyun yapısı olarak DOOM oyunlarının kuşbakışı kamera açısıyla oynanan versiyonu olarak düşünülebilir. Bilindiği üzere DOOM'da birinci şahıs bakış açısından oyunu oynarken bize her yandan düzinelerce düşman saldırıyor. Hellphobia'da da aynı sistem mevcut, tek değişen şey kamera açısı.

Hellphobia'da yolumuzu bulabilmek ve düşmanlarımızı görebilmek için el fenerimizden yararlanıyoruz. Bize farklı silahları kullanabilme imkanı da veriliyor. Oyunun grafikleri çok kaliteli olmasa da eğlenceli oynanış bu açığı kapatıyor. Zaten top down shooter oyunlarında oynanış ve aksiyon grafiklerden daha büyük önem taşıyor.

Hellphobia düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek bir oyun. Hellphobia'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.6 GHz AMD Phenom X4 810 işlemci

- 2 GB RAM

- ATI Radeon HD 7770 veya Nvidia GeForce 650 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı

- Ses kartı