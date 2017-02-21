HELLION oldukça heyecan verici bir hikayeye sahip olan, online olarak oynanan FPS türünde bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir.

HELLION'un hikayesi insanoğlunun uzayda koloniler kurarak yaşamaya başladığı bir çağda geçiyor. 23. yüzyıla konuk olduğumuz oyunda Hellion adlı bir güneş sistemi keşfediliyor. Dünya'nın bulunduğu güneş sisteminden bir hayli uzakta bulunan bu güneş sistemi uzayda yaşam için ilk nokta olarak seçiliyor. Fakat insanoğlunun bu sisteme ayak basması için uyutularak yüzlerce yıllık bir yolculuk yapması gerekiyor. İşte biz de uyutularak bu yeni güneş sistemine gönderilen bir koloni wsakininin yerine geçiyoruz.

Asırlar süren uykumuzdan uyandığımızda ise aradığımızı bulamıyoruz. Uyandığımızda insan tarafından yaratılan ve elverişli yaşam koşullarına sahip bir yaşam alanı bulmayı umarken terk edilmiş uzay istasyonları, tamamlanmamış yaşam alanları ve hurdaya dönmüş uzay gemileriyle karşılaşıyoruz. Bu noktadan sonra hayatta kalma mücadelemiz başlıyor. Bu iş için öncelikle en temel ihtiyacımız olan oksijeni bulmamız sonrasında ise uzay istasyonları arasında yolculuk etmemizi sağlayacak yakıtı bulmamız gerekiyor.

HELLION'da oyuncular dilerlerse etrafı araştırıp kaynak bulabilir, ya da diğer oyunculara saldırarak onları yağmalayabilirler. Oldukça geniş bir dünyada geçen HELLION'ın grafikleri tatmin edici kalitede. HELLION'ın sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi (Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- Intel Core i3 veya AMD Phenom işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 660 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD Radeon ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı