Heavy Metal Machines yarış ve savaşı birleştiren bir bilgisayar oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Heavy Metal Machines, bir MOBA oyunu ve yarış oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış. Oyunda post-apokaliptik bir senaryo konu alınıyor. Nükleer savaş sonrası medeniyet yok oluyor ve hayatta kalmak günlük bir mücadele haline geliyor. İnsanlar hurdalardan yaratılmış hız canavarı şeklindeki araçlarına atlıyorlar ve ölüm rallilerine katılıyorlar. Biz de bu yarışçılardan birinin yerine geçiyoruz.

Heavy Metal Machines'de 4'er kişilik takımlar halinde diğer oyuncularla karşılaşıyoruz. Bu karşılaşmalarda bomba taşıyp bu bombayı rakip takımın üssüne kadar götürmeye çalışıyoruz. Biz bombayı taşırken takım arkadaşlarımız bize yardımcı olarak rakip takım araçlarını durdurmaya çalışıyorlar, biz de bir yandan bombayı taşırken diğer yandan savaşabiliyoruz. Bomba rakip takımdayken biz rakip araçları yok etmeye çalışıyoruz.

Heavy Metal Machines güzel grafiklere sahip olmasına rağmen çok yüksek donanım gücü gerektirmiyor. Heavy Metal Machines'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz çift çekirdekli işlemci

- 3 GB RAM

- Intel Graphics HD 3000 veya Nvidia GT 620 ekran kartı

- 3 GB boş depolama alanı

- Ses kartı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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